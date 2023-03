«C’est des co*******» : Il pousse un surprenant coup de gueule au Real Madrid

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive au terme de son contrat et que son avenir au Real Madrid est encore incertain, Toni Kroos a tenu à pousser un coup de gueule. En effet, le milieu de terrain allemand n’est pas du tout satisfait du maillot des Merengue cette saison. Il estime que les cols sont inconfortables et en a profité pour révéler son maillot préféré.

Dans son podcast Einfach mal luppen , qu’il anime en compagnie de son frère Felix, Toni Kroos a poussé un coup de gueule pour le moins inattendu. En effet, le milieu de terrain du Real Madrid, qui sera libre de tout contrat à l’issue de la saison et dont l’avenir est incertain, ne semble pas du tout apprécier le maillot de la Casa Blanca cette saison.

Mercato : Benzema est menacé au Real Madrid, il vole à son secours https://t.co/boycEF3JML pic.twitter.com/RvhQIm9MAR — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

«Un polo n'est pas un maillot de football»

« Cette saison, nous avons également un col. Un polo n'est pas un maillot de football. Je m'adresse à tous les fabricants : c'est des conneries ! Les maillots avec col ne sont pas bons, ils sont inconfortables et pas beaux du tout. Et puis vous avez deux boutons là-haut. Il suffit de rajouter quelques boutons et on joue avec une chemise, ou quoi ? Ce n'est pas bien », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Mundo Deportivo .

Kroos révèle son maillot préféré