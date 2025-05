Benzema, PSG... Grosse émotion après ses adieux !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une page se tourne au Real Madrid. De nombreuses figures du club espagnol disputaient leur dernière rencontre à commencer par Carlo Ancelotti. A 65 ans, le technicien italien va s'envoler pour l'Amérique du Sud pour prendre en main la sélection brésilienne. Mais avant de clore ce chapitre, le coach a tenu à s'adresser aux supporters merengue ce samedi.

Le triplé de Benzema mentionné

« C'est une histoire inoubliable, car personne ne peut oublier les trois buts de Karim contre le PSG, les deux buts de Rodrygo contre City, ni la passe décisive de Luka (en 2022 en Ligue des champions). Et personne ne peut oublier les deux buts de Joselu (en demi-finales de C1 en 2024). Et je ne peux pas non plus oublier chaque jour que j'ai passé ici. Et je terminerai par Hala Madrid, rien d'autre. Je vous aime tous très fort » a lâché Ancelotti, ému aux larmes.