Départ confirmé, il fait ses adieux à Mbappé !

Ce samedi, Carlo Ancelotti participait à sa dernière conférence de presse sous la tunique du Real Madrid. Avant de rejoindre la sélection brésilienne, le technicien italien a fait le bilan de son aventure dans la capitale espagnole. Malgré la saison ratée de son équipe, il préfère retenir du positif de son passage.

Pour Carlo Ancelotti, le temps est venu de tourner la page Real Madrid. Le technicien italien rejoindra la sélection brésilienne dès le mois de juin. Mais avant de rejoindre le pays du football, le Mister a un dernier match à aborder, face à Séville ce dimanche. Une rencontre qui compte pour le beurre étant donné que le Real Madrid ne peut plus rien espérer.

Ancelotti fait le bilan de son passage

Alors, son entretien avec les journalistes a surtout porté sur son départ et sur son bilan à la tête du Real Madrid. « On aurait pu en apprendre davantage de nous, mais faire aujourd’hui une évaluation personnelle de joueurs comme Valverde, Vinicius, Rodrygo ou Courtois est impossible. C’est impossible. Je ne critiquerai jamais ces joueurs qui ont su me donner tant de joie ces quatre dernières années. Pour moi, ils resteront toujours les meilleurs, même si à un moment donné ils ne sont pas capables de performer à leur meilleur niveau » a confié Ancelotti.

« Que demander de plus ? »

Ancelotti a aussi rendu hommage à son président Florentino Perez, qui a considérablement renforcé l’effectif en ramenant plusieurs talents comme Kylian Mbappé ou Jude Bellingham. « Ils m’ont écouté. Regardez, depuis que je suis ici, le Real Madrid a signé Camavinga, Rüdiger, Tchouameni, Bellingham, Mbappé… Que demander de plus ? Non. Un manque d’efforts sur les mercatos de cette dernière année ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Nous en avons parlé et toutes les décisions prises par le club ont été partagées avec l’encadrement, avec moi personnellement. Il n’y a rien à ajouter. L’année dernière, nous avons eu plus ou moins les mêmes problèmes et nous avons pu les résoudre. Cette année, c’est un peu plus compliqué » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Foot Mercato.