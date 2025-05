Kylian Mbappé, la bagarre à l’étranger !

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé pensait très certainement se donner de meilleures chances de remporter la Ligue des champions. Mais ce ne sera pas pour cette saison. L’attaquant de 26 ans va devoir revenir se battre lors de l’exercice 2025-2026. Une grande bagarre semble néanmoins se préparer avec Lamine Yamal sur la plus grande scène européenne.

Pour sa première au Real Madrid, Kylian Mbappé s’imaginait sans doute autre chose. Avec les Merengue, l’attaquant de 26 ans va réaliser une saison blanche. L’ancien du PSG a vu la Supercoupe d’Espagne, la Liga, la Coupe du Roi, mais surtout la Ligue des champions. Kylian Mbappé pensait pourtant se donner de meilleures chances de remporter la prestigieuse compétition européenne en débarquant dans la Casa Blanca. Mais malgré ses statistiques impressionnantes, le Real Madrid s'est fait éliminer plus tôt que prévu, par Arsenal en quart de finale.

Lamine Yamal lance un avertissement au Real Madrid !

L’international français va donc devoir revenir la saison prochaine, pour se battre pour la Ligue des champions. Kylian Mbappé et le Real Madrid ont néanmoins reçu un avertissement clair de la part d’un certain Lamine Yamal. « J'ai dit à ma mère que chaque année il y avait une nouvelle saison de Ligue des champions et que nous continuerions à nous battre pour cela » a lancé le prodige du FC Barcelone après la victoire contre le Real Madrid il y a quelques jours, dans des propos rapportés par Relevo.

Une bagarre avec Mbappé pour la Ligue des champions ?

Le phénomène espagnol a donné rendez-vous aux autres grands clubs européens pour la saison prochaine. À voir maintenant si le Real Madrid s’armera mieux pour la campagne 2025-2026 de la Ligue des champions. Une bagarre semble néanmoins se préparer sur la plus grande scène européenne entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé, qui rêvent de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles. À suivre...