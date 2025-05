Une star avec Mbappé, la grosse déception !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est désormais officiel, la saison prochaine, Trent Alexander-Arnold évoluera avec Lylian Mbappé au Real Madrid. Après de nombreuses années passées du côté de Liverpool, le latéral droit va rejoindre les Merengue. Ce dernier a été conspué par de nombreux supporters des Reds, ce qui n’a pas du tout plu à la légende Jürgen Klopp.

« Je n'aurais pas pu être plus déçu à ce moment-là »

Forcément, cela a fortement déplu aux supporters des Reds. Né et formé à Liverpool, le joueur de 26 ans était considéré comme une icône du club. Les supporters n’ont pas hésité à siffler Alexander-Arnold à plusieurs reprises depuis l’annonce de son départ, et cela n’a pas plu à Jürgen Klopp. « J'ai regardé le match quand il est entré en jeu, et j'ai entendu les huées. Je suis vieux, donc j'ai pensé que c'était peut-être mon audition... alors j'ai monté le volume... Il m'a fallu encore dix secondes pour réaliser, et j'ai éteint la télé. Honnêtement, je n'aurais pas pu être plus déçu à ce moment-là », a confié l’entraîneur allemand, dont les propos ont été rapportés par Reuters.