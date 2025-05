Mbappé, le malaise que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

En débarquant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé devait intégrer une attaque de feu. Mais finalement, son arrivée a plongé un certain Rodrygo dans un malaise. Relégué à un rôle secondaire, le Brésilien a eu du mal à digérer sa nouvelle situation. Et chez les Merengue, on a été plutôt surpris par l’attitude de l’attaquant de 24 ans.

L’été dernier, le Real Madrid a très certainement bouclé le plus joli coup du mercato en signant Kylian Mbappé libre après son départ du PSG. L’international français devait intégrer une attaque de feu avec Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham. Les Merengue misaient beaucoup sur leur secteur offensif pour tout rafler sur leur passage.

Rodrygo a eu du mal à digérer l'arrivée de Mbappé Mais rien ne s’est passé comme prévu. L’arrivée de Kylian Mbappé a bouleversé de nombreuses choses au Real Madrid. Rodrygo a notamment vu un nouveau rôle lui être attribué. Mais comme le rapporte Relevo, l’attaquant de 24 ans a eu du mal à s’y faire. L’international brésilien a eu l’impression d’être relégué au second plan, chose qu’il n’a pas vraiment acceptée.