Real Madrid : Un proche de Mbappé annonce la fin…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Real Madrid et Luka Modric, c'est terminé. La réception de la Real Sociedad ce samedi 24 avril marquera la dernière apparition du Croate sous le maillot du club merengue qu'il a porté à 590 reprises. Comme Carlo Ancelotti, Modric quitte à son tour le Real Madrid de Kylian Mbappé qui témoigne de bien des changements dès la fin de sa première saison.

Les années passent, et elles partent une par une. L'été dernier, Toni Kroos quittait le Real Madrid et raccrochait les crampons après une cinquième Ligue des champions remportée avec le club merengue à l'âge de 34 ans. Cet été, à quelques semaines de son quarantième anniversaire, Luka Modric tire lui aussi sa révérence sans pour autant prendre sa retraite pour le moment.

«Le moment que je n'aurais jamais voulu voir arriver» Sur son compte Instagram, le Ballon d'or 2018 a publié un message d'adieu aux socios merengue après treize années de bons et loyaux services envers le Real Madrid : « Le moment est arrivé. Le moment que je n'aurais jamais voulu voir arriver, mais c'est le football, et dans la vie, tout a un début et une fin... Samedi, je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu ».