Ballon d'Or : Le Real Madrid fait une annonce, ça ne va pas plaire à Mbappé

Jean de Teyssière

Cette saison, la course au Ballon d'Or est plus ouverte que jamais. Plusieurs joueurs peuvent prétendre à l'avoir, comme Kylian Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham ou encore Phil Foden. Tout dépendra des dernières compétitions mais pour Carlo Ancelotti, la course se joue entre les deux joueurs madrilènes.

Qui succédera à Lionel Messi ? Vainqueur de son huitième Ballon d'Or, l'Argentin, désormais exilé aux Etats-Unis ne sera plus en course pour le remporter. Cette saison, le suspens est total avec de multiples candidats. Si deux semblent être au-dessus du lot, tout pourrait changer dans les prochains mois.

Qui pour remporter le Ballon d'Or ?

Cette saison, la liste des candidats pour remporter le Ballon d'Or est plus longue que d'habitude. Entre Kylian Mbappé, meilleur buteur de l'année avec Harry Kane (44 buts chacun), Jude Bellingham, véritable révélation avec le Real Madrid cette saison ou encore Vinicius, décisif en Ligue des Champions, le choix va être serré. Phil Foden peut également se mêler à la course...

Real Madrid : Inquiétude pour Mbappé avant son transfert ? https://t.co/ZPKrTrYtV9 pic.twitter.com/16S26sIoqc — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

«Cette saison est un combat entre Vinicius et Bellingham»