Real Madrid : Des Français vont succéder à une légende ?

Arnaud De Kanel

Une page se tourne au Real Madrid. Arrivé dans la capitale espagnole en 2014, Toni Kross raccrochera les crampons à l'issue de la saison. Il disputera un dernier match avec le Real, à savoir la finale de la Ligue des champions samedi, avant de laisser sa place à la relève incarnée par deux français.

La semaine dernière, Toni Kroos a annoncé sa décision pour son futur. Le milieu de terrain allemand prendra sa retraite à l'issue de la saison. « Le 17 juillet 2014 - le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie. C'était le début d'un nouveau chapitre dans le plus grand club du monde. Après 10 ans, à la fin de la saison, ce chapitre s’achève. Je n'oublierai jamais cette période de réussite insolente ! Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accueilli à cœur ouvert et qui m'ont fait confiance. Mais je voudrais surtout vous remercier, chers madrilènes, pour votre affection et votre amour depuis le premier jour jusqu'au dernier. En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif se terminera cet été, après l'Euro. Comme je l'ai toujours dit : Le Real Madrid est et sera mon dernier club ». Le Real Madrid est donc confronté au défi de le remplacer mais le club espagnol devrait pouvoir compter sur deux français déjà bien installés.



Camavinga et Tchouaméni pour remplacer Kroos

Ces deux tricolores se nomment Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Le premier est un profil beaucoup plus défensif et bien moins fin techniquement que Kroos ou encore Camavinga mais c'est bien lui qui devrait récupérer le poste de numéro 6. L'ancien bordelais devrait être en concurrence avec Camavinga qui peut également jouer plus haut.

Aucun transfert de prévu ?