Un «adolescent» écoeure Messi, c'est fou !

A seulement 17 ans, Lamine Yamal fait mieux que Lionel Messi à son âge du côté du FC Barcelone. Impressionnant face à l’Inter Milan mercredi soir, le prodige espagnol, champion d’Europe en 2024, n’en finit plus de faire halluciner les observateurs. Bixente Lizarazu a d’ailleurs bien du mal à qualifier le génie du numéro 19 catalan.

Un phénomène générationnel. Âgé de 17 ans, Lamine Yamal fait déjà partie du gratin du football mondial. L’ailier droit marche sur les pas de son idole Lionel Messi du côté du FC Barcelone, et terrorise déjà les défenses adverses. Doté d’un pied gauche soyeux, Yamal brille par le dribble, mais également par sa capacité à se montrer décisif dans les grands matchs, comme mercredi soir face à l’Inter Milan en demi-finale de la Ligue des Champions.

« Ce n'est que le début »

« Quand vous voulez atteindre ce niveau, comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et les grands joueurs du passé, il faut se montrer patient. Nous devons tous rester calmes et voir ce qui se passe. Nous sommes très heureux qu'il joue avec nous et qu'il soit à ce niveau en ce moment, à 17 ans, c'est incroyable. Mais bien sûr, nous savons qu'il doit aussi travailler dur pour la régularité et peut-être devenir de plus en plus performant. Je pense que c'est aussi ce qu'il veut. Ce n'est que le début, je pense », a récemment lâché son entraîneur Hansi Flick.

« Il a 100 matches à 17 ans, c'est l'équivalent de Messi à 20 ans »

Au micro de Téléfoot ce dimanche, Bixente Lizarazu s’est dit ébahi face au talent de Lamine Yamal : « C'est un adolescent qui donne la leçon aux adultes. Il a 100 matches à 17 ans, c'est l'équivalent de Messi à 20 ans, c'est pour dire la comparaison. Et il est aussi efficace si on additionne le nombre de buts et le nombre de passe décisive. Ce garçon est un génie, on peut le dire. Et j'espère que ça va durer longtemps. »