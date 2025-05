Lamine Yamal : La grosse annonce à Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une performance époustouflante mercredi soir avec le FC Barcelone face à l’Inter Milan, Lamine Yamal est en train de s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du monde à l’heure actuelle. Et même depuis Paris, les éloges fusent pour le crack du Barça, à l’image de Jérôme Rothen qui le compare à Lionel Messi.

Et si Lamine Yamal (17 ans) était le nouveau Lionel Messi du FC Barcelone ? La comparaison pourrait semblait osée, et pourtant, elle se tient lorsqu’il s’agit de comparer le talent, le positionnement sur le terrain ainsi que la précocité des deux joueurs. Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Jérôme Rothen s’est lâché sur le phénomène Yamal après son gros match contre l’Inter Milan en demi-finale aller de la Ligue des Champions (3-3).

« Obligé de le comparer à Messi »

« Est-il le nouveau Messi ? Il est bien parti pour. Tous les amoureux du foot le disent, sa prestation d’hier est hallucinante à plusieurs niveaux : l’énergie, la concentration, la qualité technique, les déplacements… Il y avait tout. C’est un joueur qui tente des choses et qui pourtant perd peu de ballons. Il a été décisif et a donné le ton du match. Je lui dis bravo, il m’a émerveillé (…) On est obligé de le comparer à Messi, le meilleur joueur de la planète foot et peut-être le meilleur joueur de l’histoire. On parle de génies », assure l’ancien joueur emblématique du PSG sur Lamine Yamal.

« On avait annoncé Haaland et Mbappé… »

« On craignait que ce soit difficile après Messi et Ronaldo. On avait annoncé Haaland et Mbappé, qui ne sont pas dans le même style. Aujourd’hui, on a la chance d’avoir Yamal. J’espère que d’autres joueurs suivront. On a besoin de s’identifier à des génies. Grâce à ce genre de joueur, on a la garantie que les nouvelles générations seront encore passionnées de foot. C’est ce que j’espère », poursuit Jérôme Rothen.