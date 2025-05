Mbappé : L'ennemi lui vole un record...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis sa signature au Real Madrid en juin 2024, Kylian Mbappé est naturellement devenu l'ennemi de Lamine Yamal, joueur du rival historique du FC Barcelone. Et c'est la jeune pépite de 17 ans qui a volé un record de précocité en Ligue des champions mercredi soir pendant le choc en demi-finale contre l'Inter.

17 ans et 292 jours. Lamine Yamal est devenu le plus jeune buteur de l'histoire au stade des demi-finales de Ligue des champions. La pépite issue de La Masia qui éblouit les supporters du FC Barcelone a pu au passage battre le record de Kylian Mbappé établit en 2017.

Lamine Yamal, plus jeune buteur de l'histoire en demif-finale de Ligue des champions

En effet, Lamine Yamal défiait avec son FC Barcelone l'Inter à Montjuic en demi-finale aller de Ligue des champions mercredi soir. Après une entame de match catastrophique avec deux buts encaissés de Marcus Thuram et de Denzel Dumfries, le numéro 19 du FC Barcelone sonnait la révolte grâce à un numéro de soliste au sein de la défense nerazzurro. Un qui le fait entrer dans l'histoire de la compétition de par sa précocité.

Le record avait été établi par un Kylian Mbappé à 18 ans en 2017

En effet, avant le but de Lamine Yamal à 17 ans et 292, un autre joueur tenait ce record de précocité : Kylian Mbappé. Avec l'AS Monaco en 2017 et à l'âge de 18 ans et 140 jours, l'actuelle star du Real Madrid avait marqué face à la Juventus. Finalement, l'ASM avait été éliminée par la Vieille Dame, reste à savoir ce qu'il adviendra du FC Barcelone de Lamine Yamal.