Mbappé plaqué en Espagne, l'appel de la dernière chance !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le Real Madrid, Rodrygo voudrait changer d'air dès le prochain mercato estival. Alors que Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham lui font trop d'ombre à la Maison-Blanche, l'attaquant brésilien de 24 ans estimerait qu'il est mieux pour lui d'aller voir ailleurs. Toutefois, si le nouvel entraineur du club lui demande de rester au Santiago Bernabeu, Rodrygo pourrait changer d'avis.

Après six saisons de bons et loyaux services au Real Madrid, Rodrygo pourrait claquer la porte du Santiago Bernabeu. Selon les informations de Radio Marca, l'international brésilien envisagerait de quitter la Maison-Blanche lors du prochain mercato estival, et ce, même s'il est engagé jusqu'au 30 juin 2028.

Rodrygo veut quitter le Real Madrid à cause de Mbappé

D'après les indiscrétions de Radio Marca, Rodrygo serait triste de ne pas avoir pleinement sa place dans l'équipe de Carlo Ancelotti. En effet, le numéro 11 du Real Madrid aurait compris que les projecteurs étaient braqués sur Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham, qui lui font trop d'ombre à son gout. Ainsi, Rodrygo ne poursuivra son aventure au sein du club merengue qu'à une condition.

Real Madrid : Rodrygo est prêt à rester si...

A en croire Radio Marca, Rodrygo acceptera de rester au Real Madrid la saison prochaine que si, et seulement si, le successeur de Carlo Ancelotti le lui demande. Alors que l'Italien serait assuré de quitter la Maison-Blanche, Xabi Alonso (Bayer) devrait pour prendre sa place. Affaire à suivre...