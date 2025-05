Lamine Yamal change d'équipe, la demande choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le FC Barcelone tient en ses rangs un véritable joyau qui met tout le monde d'accord, tant les observateurs que les acteurs du football. L'ailier de 17 ans du Barça a reçu une demande personnelle de Thierry Henry. Ne perdant pas le nord, le champion d'Europe semble être prêt à, pendant un laps de temps, porter les couleurs d'Arsenal. Explications.

Lamine Yamal est un pur produit de La Masia. Le champion d'Europe avec l'Espagne seulement âgé de 17 ans a une nouvelle fois fait parler de lui mercredi soir avec un but de soliste en demi-finale aller de Ligue des champions contre l'Inter (3-3). Jeune star offensive du FC Barcelone, Yamal a reçu une demande spéciale de la part de Thierry Henry.

Yamal à Henry : «On doit faire un échange, je prends ton maillot et tu prends le mien»

Sur le plateau de CBS Sports, en pleine interview avec Lamine Yamal, l'ancien buteur du FC Barcelone a soumis une requête à l'Espagnol. « Lamine je viens voir le Clasico, peux-tu me donner ton maillot s'il te plaît ? Pour mon fils ». Ce à quoi le buteur du soir n'a pas rechigné à faire, si une condition était remplie en contrepartie. « On doit faire un échange, je prends ton maillot et tu prends le mien ».

Lamine Yamal prêt à porter la tunique d'Arsenal ?

Passé par Arsenal où il a été hissé au rang de légende et au FC Barcelone l'espace de trois ans, ses trois dernières années dans le football européen, Thierry Henry a rebondi avec la question suivante pour Lamine Yamal. « Le maillot de Barcelone bien sûr ? ». Lamine Yamal est donc prêt à changer de tunique, pour cet échange de bons procédés. « Barcelone ou Arsenal, comme tu veux ».