Lamine Yamal - Menaces de mort : La terrible annonce

Agé de 17 ans, Lamine Yamal a fait parler de lui. Alors que la saison est terminée, l'international espagnol a été aperçu aux côtés d'une influence espagnole, bien plus âgée que lui. Agé de 29 ans, Fati Vazquez a depuis reçu de nombreuses critiques et a même été menacée de mort. La jeune femme a évoqué ce déferlement de haine.

Ces derniers jours, Lamine Yamal a fait la une des quotidiens espagnols. Non pas en raison de sa situation sportive, mais de son rapprochement avec une influenceuse nommée Fati Vazquez. Un couple qui est loin de faire l’unanimité. Et pour cause : la jeune femme est plus âgée que la star du FC Barcelone (17 et 29 ans). Invitée du programme La Familia de la Tele, Vazquez a dénoncé les menaces de mort et les critiques qu’elle a reçues.

Le coup de gueule de Vazquelle « Je suis vraiment énervé, les gens souhaitent même ma mort à cause de ça. Je reçois des menaces de mort et des messages me traitant de pédophile. D'abord, j'ai 29 ans, je n'ai pas encore atteint la trentaine. Je n'ai rien fait, je n'ai tué personne. Les réactions sont trop fortes et même lui [Lamine] en souffre. Je ne veux rien dire de plus, ni en faire tout un plat, ni le rendre morbide, car je pense que c'est complètement inutile. Nous sommes juste deux personnes qui veulent passer un bon moment, et c'est tout » a-t-elle déclaré.