En couple ? Lamine Yamal sort du silence !

Le FC Barcelone ne jouant pas la Coupe du monde des clubs, Lamine Yamal est actuellement en vacances. Et visiblement, le crack espagnol passerait du bon temps en bonne compagnie. En effet, Yamal a fait les gros titres de la presse ibérique pour une prétendue relation avec l'influenceuse, Fati Vazquez, âgée de 30 ans. De quoi obliger le Barcelonais à réagir.

Au cours des derniers mois, on a beaucoup parlé de Lamine Yamal et ses performances au FC Barcelone. Cette fois, c'est pour des raisons extra-sportive que l'Espagnol se retrouve à la Une de la presse people de l'autre côté des Pyrénées. En effet, Yamal a été photographié avec l'influenceuse Fati Vazquez, âgée de 30 ans, et une relation a été évoquée entre les deux.