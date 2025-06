Lamine Yamal, la signature annoncée pour 2026 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est le 11 juin 2026 que le coup d'envoi de la prochaine Coupe du monde sera donné. A désormais un peu moins d'un an de cette grande échéance, Visa a annoncé une signature XXL. En effet, la société de paeiment électronique a officialisé son partenariat avec Lamine Yamal, faisant ainsi du crack du FC Barcelone l'ambassadeur du Mondial 2026.

Ça a été officialisé, Lamine Yamal a signé avec... Visa. En effet, le phénomène du FC Barcelone a été nommé ambassadeur de la Coupe du monde 2026 par la marque. Un partenariat à propos duquel Andrea Fairchild, SVP, Global Sponsorship Strategy chez Visa, a expliqué : « Dans la perspective de la FIFA World Cup 26, nous nous alignons sur des athlètes et des marques partageant les mêmes valeurs qui partagent notre vision de l’utilisation du football pour élever et unir. Dans le cas de Lamine, il s’agit d’honorer l’héritage du sport et de redonner aux fans ».

« Le football est plus qu’un sport » Lamine Yamal a lui aussi dit quelques mots à propos de ce partenariat avec Visa en vue de la prochaine Coupe du monde qui se jouera de l'autre côté de l'Atlantique. Le crack du FC Barcelone a alors confié : « Le football est plus qu’un sport, c’est une joie et un moyen de nouer des liens avec des personnes du monde entier. Je suis fier de m’associer à Visa pour partager cette passion et inspirer les gens par le sport ».