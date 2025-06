Lamine Yamal au PSG ? L’annonce folle !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de l’Inter en finale de Ligue des champions. Et ce, grâce entre autres à un joueur du talent de Lamine Yamal si l’on se fie à l’analyse de Roberto De Zerbi : Désiré Doué (20 ans). L’attaquant latéral du PSG était méconnu du club italien à l’instar de pas mal d’autres éléments clés.

«On pense que la Ligue 1 est un championnat comme ça, mais ce n’est pas vrai»

L’entraîneur de l’Inter s’est montré élogieux envers Désiré Doué double buteur et passeur décisif pendant cette finale à sens unique : 5-0. Mais pas seulement, le reste de l’équipe a selon le coach de l’OM était sous-estimée par l’Inter au vu de ses propos sur le podcast d’Alessandro Cattelan. « Ils ne savaient pas que Vitinha est peut-être le milieu de terrain le plus fort du monde aujourd'hui. Ils ne savaient pas non plus de quel pays venait Pacho, malheureusement. Et donc, le réveil a été difficile. On pense que la Ligue 1 est un championnat comme ça, mais ce n’est pas vrai ».