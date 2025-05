Clash avec Lamine Yamal : La bavure qui enflamme les réseaux !

Axel Cornic

La première demi-finale retour de Ligue des Champions a livré un choc incroyable, avec l’Inter qui a réussi à éliminer le FC Barcelone au bout du suspense (4-3). Mais c’est surtout ce qui s’est passé en marge de cette rencontre qui a fait parler, avec Marcus Thuram qui s’est trouvé au centre d’une grosse polémique.

C’est ce qu’on peut appeler un grand soir de football. Dans un San Siro chauffé à blanc, l’Inter a réalisé un exploit incroyable en éliminant le FC Barcelone au bout d’un match plein de rebondissements. Désormais, les Nerazzurri vont sagement attendre qui du PSG ou d’Arsenal croisera leur route en finale de la Ligue des Champions le 31 mai prochain.

Thuram console Yamal...

Auteur d’une nouvelle prestation XXL, Lamine Yamal était inconsolable après le coup de sifflet final, ce qui n’a pas échappé à Marcus Thuram. Ce dernier s’est approché du petit prodige du FC Barcelone pour le consoler, avec une image qui n’a pas manqué de faire le tour du monde. Mais ce n’est rien face à l’énorme polémique déclenchée seulement quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux, par une photo publiée par l’international français de l’Inter !

Avant de se moquer de lui

Sur Instagram, Marcus Thuram a partagé un cliché de son accolade avec son adversaire du soir, mais le message était loin d’être fair-play. L’attaquant de l’Inter et de l’équipe de France s’est plutôt moqué de l’Espagnol de 17 ans, avec le message « On a mission ehh » accompagné de plusieurs emojis qui rigolent aux larmes. Ceci fait évidemment référence aux déclarations de Lamine Yamal avant la demi-finale retour, disant que lui et ses coéquipiers du FC Barcelone étaient « en mission » pour décrocher une qualification en finale de la Ligue des Champions. A noter que face à la polémique, le Français a effacé cette photo de tous ses réseaux sociaux.