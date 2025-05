Lionel Messi remplacé par un adolescent, il hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant de nombreuses années, tous les observateurs voyaient Kylian Mbappé et Erling Haaland se positionner comme les successeurs de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Finalement, c'est un autre joueur qui semble être le mieux placé pour assumer cette succession à savoir Lamine Yamal, encensé par Bixente Lizarazu.

Déjà éblouissant durant l'Euro qu'il a remporté avec l'Espagne, Lamine Yamal confirme tous les espoirs qui ont été placés en lui dès ses débuts en professionnels. Mercredi soir contre l'Inter Milan lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions, l'ailier du FC Barcelone a livré une prestation très impressionnante qui fait dire à Bixente Lizarazu que Lamine Yamal a tout pour succéder à Lionel Messi.

Yamal, le nouveau Messi ?

« C'est un adolescent qui donne la leçon aux adultes. Il a 100 matches à 17 ans, c'est l'équivalent de Messi à 20 ans, c'est pour dire la comparaison », lâche le champion du monde 1998, visiblement très impressionné, sur le plateau de Téléfoot, avant de poursuivre.

«Ce garçon est un génie»

« Et il est aussi efficace si on additionne le nombre de buts et le nombre de passe décisive. Ce garçon est un génie, on peut le dire. Et j'espère que ça va durer longtemps », ajoute Bixente Lizarazu.