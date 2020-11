Foot - Barcelone

Barcelone : Ronald Koeman justifie son choix surprenant avec Lionel Messi !

Publié le 7 novembre 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone s’est imposé face au Real Betis ce samedi, Ronald Koeman a décidé de se passer de Lionel Messi en début de rencontre. Un choix qui a surpris au premier abord, mais qui a en réalité été mûrement réfléchi entre les deux hommes à la veille de la rencontre.

Le FC Barcelone s’est rassuré avant la trêve internationale. Après un match nul la semaine dernière contre le Deportivo Alavés (1-1), les hommes de Ronald Koeman se sont imposés 5-2 contre le Real Betis ce samedi après-midi au Camp Nou. La première période a été marquée par un cruel manque de réalisme de la part des Blaugrana (1-1 à la mi-temps, but signé Ousmane Dembélé pour les Catalans et Antonio Sanabria pour les hommes de de Manuel Pellegrini), avec notamment un Antoine Griezmann qui a manqué trois grosses occasions et un pénalty. Le Barça a relevé la tête en seconde période en inscrivant quatre réalisations, bien qu'il ait toujours affiché des lacunes sur le plan défensif. Antoine Griezmann a alors enfin trouvé le chemin des filets (49e), Lionel Messi a inscrit un doublé (61e et 82e) après que le Real Betis ait relevé la tête par l’intermédiaire de Loren Morón (73e), tandis que Pedri a inscrit le cinquième but du FC Barcelone en toute fin de rencontre (90e).

« Leo a quitté le match contre le Dynamo Kiev avec quelques douleurs »

Une chose est claire : l’entrée en jeu de Lionel Messi dès le début de la seconde période en lieu et place d’Ansu Fati a été l’un des éléments déterminants d’un FC Barcelone convaincant dans le jeu pour s’imposer face aux Verdiblancos . En difficulté lors des derniers matchs, l’international argentin s’est cette fois rapidement montré en évidence et dans le rythme dès son entrée en jeu, chose qui n’a pas manqué de surprendre dans la mesure où Ronald Koeman a décidé de se passer de lui en première période. Un choix qu’a justifié l’entraîneur du Barça en conférence de presse au sortir de la rencontre en affirmant qu’il avait pris cette décision de concert avec Lionel Messi la veille, et ce en raison de soucis physiques rencontrés par le natif de Rosario. « Nous avons parlé depuis hier. Leo a quitté le match contre le Dynamo Kiev avec quelques douleurs et il n’était pas en mesure de débuter la rencontre. Nous l'avons mis sur le banc. Quand Messi n'a pas de problèmes, il débute toujours les rencontre. Ce n’était pas le cas aujourd'hui en raison de certaines douleurs », a expliqué Ronald Koeman dans des propos rapportés par AS .

« Nous sommes bien meilleurs avec Lionel Messi »