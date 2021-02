Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Un proche de Bartomeu vole au secours de Messi !

Publié le 1 février 2021 à 7h30 par A.C.

Jordi Mestre, ancien vice-président de Josep Maria Bartomeu au FC Barcelone, s’est exprimé au sujet des critiques autour de Lionel Messi.

Avec son article de ce dimanche, El Mundo a créé un véritable tremblement de terre. Le quotidien espagnol a en effet évoqué en long et en large les détails du contrat qui lie Lionel Messi au FC Barcelone jusqu’en juin prochain, soulignant le fait que l’Argentin coute énormément d’argent au club catalan. Les réactions n’ont pas manqué. Le Barça a en effet annoncé vouloir attaquer El Mundo , tandis que Messi commencerait à préparer sa riposte. D’autres ont notamment fait remarquer que si Messi coutait cher au Barça, il ramènerait également énormément d’argent chaque saison.

« Messi ne ruine pas le Barça »