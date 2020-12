Foot - Barcelone

Barcelone : Le geste très fort et symbolique de Griezmann en pleine polémique !

Publié le 10 décembre 2020 à 17h00 par D.M.

Antoine Griezmann a annoncé dans un communiqué qu’il mettait un terme à son partenariat avec Huawei. La marque chinoise est accusée de surveiller la minorité musulmane ouïghoure.

La situation des Ouïghours préoccupe le monde. Cette minorité de religion musulmane est sévèrement réprimée par le gouvernement chinois. En effet, des millions d'hommes et de femmes sont détenus arbitrairement dans des camps d’internements en Chine et dans lesquels des séances de torture ont lieu selon Amnesty International. Plusieurs sportifs ont apporté leur soutien à la population ouïghoure à l’image de Mezut Ozil. « Des Corans sont brûlés… des mosquées détruites… les écoles islamiques interdites… des intellectuels religieux tués les uns après les autres… Des frères envoyés par la force dans des camps » avait écrit le joueur d’Arsenal sur son compte Instagram en décembre 2019. Et ce jeudi, Antoine Griezmann n’a pas hésité à afficher son indignation suite au traitement subi par la population ouïghoure.

« Je mets un terme immédiat à mon partenariat me liant à cette société »