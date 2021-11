Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Fati, Agüero, Alves… Xavi reçoit des premières réponses !

Publié le 16 novembre 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone accumule les pertes à cause de pépins physiques. Après une grave blessure, Ansu Fati vient de rechuter peu après son retour. Par ailleurs, Sergio Agüero a fait un malaise cardiaque et pourrait ne jamais retrouver les terrains après sa convalescence de trois mois. Enfin, Dani Alves a été recruté par le Barça alors qu'il a déjà 38 ans. Mais pour Pedro Luis Ripoll, l'un des meilleurs traumatologues et spécialistes de la médecine sportive en Espagne, Xavi n'aurait pas à s'en faire pour ses trois joueurs pour le moment.

Victime d'une grave blessure la saison dernière, Ansu Fati a mis plusieurs mois pour s'en remettre et pouvoir retrouver les terrains. De retour il y a peu, le nouveau numéro 10 du FC Barcelone a rechuté dernièrement. Toutefois, Xavi peut rester serein quant à l'état physique d'Ansu Fati selon le médecin Pedro Luis Ripoll. « (Ansu Fati est un autre joueur qui a rechuté après une longue blessure. Est-ce inquiétant ?) Non. C'est un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps et maintenant il a des blessures musculaires qui sont normales quand on veut revenir au plus haut niveau. Il est dans un processus positif de rétablissement. Ansu Fati va jouer dans la continuité, mais même les jeunes joueurs ont du mal à retrouver l'élite. Pas seulement les plus anciens comme (Sergio) Ramos. Le football a changé et n'a plus rien à voir avec ce qu'il était ces dernières années. Ce sont les entraîneurs qui doivent changer leur état d'esprit. C'est à dire ? Nous devons protéger les joueurs. Ils ne peuvent pas toujours jouer 90 minutes. Ni (Sergio) Ramos, qui est un vétéran, ni Ansu Fati, qui est plus jeune. Le corps humain a une limite et les cinq changements ont été introduits pour protéger les joueurs » , a précisé l'un des meilleurs traumatologues et spécialistes de la médecine sportive en Espagne à El Confidencial .

«Il a des blessures musculaires qui sont normales»

Après Ansu Fati, Pedro Luis Ripoll s'est penché sur le cas de Sergio Agüero. Victime d'une arythmie cardiaque, El Kun pourrait prendre sa retraite sportive après sa convalescence de trois mois. « Quelle est votre opinion sur la situation de Kun Agüero ? Il est entre de bonnes mains avec le docteur Josep Brugada. Mais il s'agit d'un cas complexe qui touche à la vie privée et je ne pense pas que nous devions approfondir ce sujet. Il existe de nombreux types d'arythmies et, en ce sens, on ne parle pas ici d'une rechute, mais d'une élongation musculaire. Avec Kun Agüero, toutes les précautions seront prises », a confié le médecin accrédité par la FIFA.

«C'est un footballeur qui a de très bonnes conditions physiques et une mentalité extraordinaire»