Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Xavi avec le retour de Dani Alves !

Publié le 16 novembre 2021 à 19h10 par A.D.

Cinq ans après son départ, Dani Alves est de retour au FC Barcelone à 38 ans. Mais dans quel état sera le défenseur brésilien lorsqu'il refoulera la pelouse du Camp Nou en janvier ? Pedro Luis Ripoll, l'un des meilleurs traumatologues et spécialistes de la médecine sportive en Espagne, a répondu.

Après huit saisons de bons et loyaux services au Barça, Dani Alves est allé voir ailleurs. Passé par la Juventus, le PSG et Sao Paulo, le défenseur brésilien est maintenant de retour au Camp Nou. Alors qu'il a soufflé ses 38 bougies, Dani Alves n'a plus du tout les jambes de ses 20 ans. Mais à en croire Pedro Luis Ripoll, l'un des meilleurs traumatologues et spécialistes de la médecine sportive en Espagne, Xavi n'aurait pas à s'inquiéter quant à l'état physique de sa première recrue.

«Il va être génial pour Barcelone, les performances seront positives»