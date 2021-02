Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Encore une bonne nouvelle avant le choc face au PSG ?

Publié le 2 février 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que le FC Barcelone affrontera le PSG le 16 février prochain en Ligue des Champions, Ronald Koeman pourrait enregistrer un retour très important pour ce rendez-vous.

Depuis quelques semaines, le FC Barcelone reprend quelques couleurs en Liga. Toutefois, pour les hommes de Ronald Koeman, le vrai rendez-vous sera le 16 février prochain à l’occasion de la réception du PSG pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Le Barça réussira-t-il à surpasser la bande à Neymar et Kylian Mbappé ? Pour cela, Koeman devra compter sur toutes ses forces. Dernièrement, la presse espagnole annonçait une très bonne nouvelle avec le possible retour d’Ansu Fati pour ce choc face au PSG. Et cela pourrait ne pas tout…

Après Fati, Piqué ?