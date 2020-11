Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Cet ancien coach du Barça sort du silence sur Lionel Messi !

Publié le 8 novembre 2020 à 23h30 par H.G.

Alors qu’Andoni Zubizarreta avait laissé entendre il y a quelques jours que Tata Martino avait rencontré des difficultés à entrainer Lionel Messi au FC Barcelone, l’entraîneur argentin a tenu à mettre les choses au clair.

« Tata Martino, lorsqu'il était au Barça, a dit à Lionel Messi : "Je sais que si tu appelles le président, il me mettra dehors, mais bon sang, tu n'as pas à me le prouver tous les jours. Je le sais" », a dernièrement expliqué Andoni Zubizarreta lors d’un entretien accordé à El País . Ces propos ont fait grand bruit en Espagne, et notamment dans un contexte où Quique Setién a lui-aussi expliqué il y a une semaine qu’il avait rencontré des difficultés à manager Lionel Messi du temps où il était l’entraîneur du FC Barcelone. Seulement voilà, Tata Martino a tenu à calmer les choses, l’actuel sélectionneur du Mexique affirmant qu’il ne voulait pas revenir sur les événements de sa carrière au Barça qui appartiennent désormais au passé.

« Ces mots ne sont jamais sortis de ma bouche »