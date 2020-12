Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Griezmann a glissé un tacle au vestiaire du Barça !

Publié le 14 décembre 2020 à 0h30 par H.G.

Alors qu’Antoine Griezmann n’avait pas caché sa frustration après la défaite 3-0 du FC Barcelone face à la Juventus il y a une semaine et demie, l’attaquant français s’en serait directement pris à ses coéquipiers au moment de s’exprimer au sortir de la rencontre, et non à son entraîneur comme cela avait un temps été avancé.

Le début de saison du FC Barcelone est loin d’être un long fleuve tranquille. Englué au milieu du classement en Liga, le club catalan n’est arrivé qu’en deuxième position de son groupe en Ligue des Champions. Si cela suffit au Barça pour se qualifier pour les huitièmes de finale, le match perdu au Camp Nou face à la Juventus de Cristiano Ronaldo (3-0) a laissé des traces. Celui-ci a conduit le FC Barcelone à perdre la tête de son groupe et avait provoqué un véritable agacement d’Antoine Griezmann au terme de la rencontre. « Il manque de tout : vouloir courir, vouloir travailler, vouloir attaquer... L'image est très laide », avait-il lâché.

« Ce qu'Antoine a dit ne vise pas l'entraîneur mais le vestiaire »