Barcelone : L'hommage d'Ernesto Valverde à Lionel Messi

Publié le 20 mai 2021 à 19h25 par La rédaction

Entraîneur du FC Barcelone durant deux saisons, Ernesto Valverde a eu Lionel Messi sous ses ordres en Catalgone. Et dans une interview, le technicien espagnol a rendu hommage à l'Argentin.