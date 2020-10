Foot - Barcelone

Barcelone : Koeman inquiet pour Messi ? Il répond !

Publié le 19 octobre 2020 à 20h00 par A.C.

Muet depuis trois journées, Lionel Messi n'est pas accablé par son entraîneur. Au contraire, Ronald Koeman a pleine confiance en son capitaine.

C’est un début de saison timide, que nous livre Lionel Messi. Après un long été rythmé par ses envies de départ du FC Barcelone, l’Argentin a ouvert son compteur face à Villarreal (4-0) lors de la 3e journée de Liga… puis plus rien. Il y a eu ce but contre son camp de Lucas Olaza contre le Celta Vigo provoqué par Messi, mais de manière générale le capitaine du Barça a été plutôt discret. Pas de quoi s’inquiéter pour autant, selon Ronald Koeman !

« Messi est heureux, il travaille, je n'ai pas à me plaindre »