Barcelone : Xavi s'enflamme pour De Jong

Publié le 19 novembre 2020 à 18h10 par La rédaction

Alors qu'il s'impose au fil des mois comme un des éléments clés du FC Barcelone, Frenkie De Jong a reçu un bel hommage de la part de Xavi, ancienne légende du FC Barcelone, qui voit un bel avenir pour l'international néerlandais.