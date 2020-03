Foot - Barcelone

Barcelone : Ce constat lourd de sens de Van Dijk sur Lionel Messi !

Publié le 31 mars 2020 à 22h10 par La rédaction

Ayant rencontré Lionel Messi à deux reprises lors de la demi-finale de Ligue des champions la saison passée, Virgil Van Dijk a assuré que l’attaquant du FC Barcelone est l’adversaire le plus coriace auquel il se soit frotté durant sa carrière.