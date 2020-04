Foot - Barcelone

Barcelone : Braithwaite est très motivé !

Publié le 27 avril 2020 à 15h57 par La rédaction

Acheté à Leganés le 20 février dernier, Martin Braithwaite voit aujourd’hui son avenir remis en question au FC Barcelone. Alors qu’il venait pour dépanner, le Danois souhaiterait jouer un vrai rôle et veut le montrer dès la fin du confinement !