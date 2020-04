Foot - Barcelone

Barcelone : Quand Malcom pointe du doigt un problème au Barça

Publié le 20 avril 2020 à 21h55 par La rédaction

Transféré au Zénith Saint-Pétersbourg l’été dernier, Malcom a révélé un problème d’intensité dans les séances d'entraînement du FC Barcelone qui engendrerait selon lui des problèmes physiques aux joueurs.