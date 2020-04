Foot - Barcelone

Barcelone : Rakitic se prononce pour la fin de la saison

Publié le 20 avril 2020 à 10h20 par La rédaction

Actuellement leader avec le FC Barcelone avec deux points d’avance sur le Real Madrid, Ivan Rakitic souhaiterait remporter le championnat en le disputant jusqu’au bout. Toutefois, le milieu croate ne serait pas contre l'idée d’ajouter un trophée à son palmarès si la saison venait à être arrêtée...