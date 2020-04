Foot - Barcelone :

Barcelone : Après Beckham, Wayne Rooney compare Messi et Cristiano Ronaldo !

Publié le 19 avril 2020 à 16h55 par La rédaction

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Wayne Rooney a rejoint son compatriote David Beckham en se rangeant dans le camp du capitaine du FC Barcelone Lionel Messi dans le débat du meilleur joueur du monde.