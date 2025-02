Zinedine Zidane menacé, des noms sont balancés

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec l'annonce de Didier Deschamps sur son départ du poste de sélectionneur de l'équipe de France en 2026, tous les regards se tournent désormais vers Zinedine Zidane. Aujourd'hui libre, l'ancien du Real Madrid apparait comme le candidat le mieux placé pour reprendre le flambeau à la tête des Bleus. Mais voilà que Zizou aurait tout intérêt à se méfier puisque d'autres candidats pourraient le menacer. Raymond Domenech en a d'ailleurs cité quelques uns.

Qui sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France ? En 2026, après la Coupe du monde, Didier Deschamps dira stop. La question est alors de savoir qui va le remplacer. Un nom s'est immédiatement dégagé : Zinedine Zidane. Ça fait un moment que Zizou attend son tour pour entraîner les Bleus et la place va donc se libérer en 2026. Mais sera-t-il pour autant choisi pour remplacer Deschamps ? D'autres candidats pourraient bien venir le concurrencer.

Zidane fait parler de lui en acceptant une offre alléchante ! Découvrez les dessous de sa décision 🤔

➡️ https://t.co/jf5l4tC2Bw pic.twitter.com/WkBJj70ihz — le10sport (@le10sport) February 5, 2025

« D'autres options peuvent se présenter »

Pour Le Courrier Picard, Raymond Domenech s'est prononcé sur la succession de Didier Deschamps et la piste Zinedine Zidane. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a alors répondu : « Zidane est tout désigné pour succéder à Deschamps ? Tout le monde le suppose. Mais il y a Thierry Henry qui a fait du bon travail avec les espoirs, il y a Willy Sagnol qui s'en sort très bien avec la Géorgie, il peut y avoir Rudi Garcia qui vient de reprendre la Belgique où ça va peut-être bien marcher. Et puis il y a aussi Bruno Génésio qui fait de l'excellent travail à Lille. C'est vrai que la tête de liste c'est lui (Zidane). Mais d'autres options peuvent se présenter. En tout cas, on n'est pas démuni. On n'aura pas besoin d'aller chercher un Italien ou un Espagnol. Le jour où on arrive à ça, c'est qu'on est mal ».

« Il faut avoir les coui**** pour affronter tout ça »

A propos de Zinedine Zidane, Raymond Domenech a également ajouté : « J'imaginais Zidane devenir entraîneur quand je le dirigeais chez les Bleus ? On ne peut jamais savoir à l'avance. Pendant des années, j'ai participé à la formation des entraîneurs à la Direction technique nationale. Parmi ceux qu'on pensait qu'ils cdeviendraient de très bons entraîneurs, tous ne l'ont finalement pas été, ils n'ont pas réussi à passer de la théorie à la pratique. C'est quand on va au feu qu'on sait si on est bon ou pas. Lorsque vous rentrez dans un vestiaire avec 30 mecs en face de vous, qu'il faut dire aux uns et autres "tu ne joues, tu joues pas". Il faut avoir les coui**** pour affronter tout ça ».