Zidane : Sa prochaine équipe est confirmée !

Au début du mois de janvier, Didier Deschamps a officialisé son départ de l’équipe de France à la fin de son contrat, en 2026. Pour le remplacer, le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance. Interrogé sur sa succession, le sélectionneur des Bleus a estimé que son ancien coéquipier était un bon candidat.

Nommé en juillet 2012, Didier Deschamps vit ses derniers mois en tant que sélectionneur de l’équipe de France. En janvier dernier, le technicien français a annoncé qu’il ne prolongerait pas son aventure avec les Bleus, qui se terminera à l’issue de la Coupe du monde 2026. Pour le remplacer, un nom qui revient déjà régulièrement ces dernières années est évoqué, celui de Zinédine Zidane.

« Zizou est un très bon candidat »

Interrogé par Le Parisien, Didier Deschamps s’est exprimé sur sa succession et la possibilité de voir Zinédine Zidane prendre le relais en équipe de France. « Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous, la dernière fois qu’on s’est vus, c’était à l’été 2023. Et on doit se revoir cet été. Zizou est un très bon candidat. Un candidat naturel, attendu. Cela me semble être bien. Après, est-ce qu’il en aura envie ? Je ne sais pas. C’est sa décision. Qu’il y ait d’autres candidats, c’est possible et probable, mais le choix final sera celui du président », a-t-il déclaré.

« La fonction de sélectionneur n’a rien à voir avec celle d’entraîneur en club »

Didier Deschamps a tout de même rappelé que le métier de sélectionneur est bien différent de celui d’entraîneur : « La fonction de sélectionneur n’a rien à voir avec celle d’entraîneur en club. Avec les années, tout nous semble plus facile mais au début on part un peu dans l’inconnu. Un, et c’est primordial, il faut gagner le plus de matchs possibles. Donc, être un tacticien bien évidemment. Deux : maîtriser le management parce que cela prend de plus en plus de place. Trois : la communication. »