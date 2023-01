Zidane - Le Graët : Une réponse de Deschamps est exigée

Thomas Bourseau

Capitaine de France 98 bien qu’il ne soit plus influent dans le groupe d’après les dires de Christophe Dugarry et Emmanuel Petit, Didier Deschamps se doit de réagir aux propos de Noël Le Graët envers Zinedine Zidane d’après Petit qui demande une réaction.

Didier Deschamps se trouve au coeur d’un règlement de comptes qu’il n’a pas demandé entre Noël Le Graët et Zinedine Zidane ainsi que la tempête médiatique qui s’est abattue sur le président de la Fédération française de football depuis ses propos virulents destinés à Zidane, icône du football français et choyé par l’opinion publique. Coéquipier de Zinedine Zidane en Équipe de France pendant les sacres des Bleus au Mondial de 1998 et à l’Euro 2000, Didier Deschamps est pris pour cible pour ne pas avoir réagi aux attaques du président Le Graët envers Zidane.

Réunion exceptionnelle, Deschamps est ciblé ! https://t.co/SHwjxbEoY7 pic.twitter.com/6XkjFkO41w — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

Emmanuel Petit demande réparation à Didier Deschamps

Membre de France 98 , Emmanuel Petit n’a pas caché sa colère sur les ondes de RMC ce mardi au sujet du manque de réaction de Didier Deschamps. Dans l’émission Rothen s’enflamme animée par Jérôme Rothen, Petit demande à ce que Deschamps se désolidarise des propos de Noël Le Graët.

«Quand je vois qu’il ne prend pas la parole… Ne serait-ce que juste en tweet»