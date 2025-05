Zidane : Le danger qui l’attend annoncé en direct !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rien n’est encore officiel concernant l’identité du successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Néanmoins, de plus en plus, Zinedine Zidane apparait comme le favori pour reprendre le flambeau. Alors que Zizou est attendu comme le saveur par tout un peuple, Vincent Moscato a souhaité calmer quelque peu cet engouement, expliquant que cela pourrait être dangereux pour l'ancien du Real Madrid.

De passage dernièrement à Paris pour un événement avec Adidas , Zinedine Zidane a fait une grande annonce à propos de l’ équipe de France . Annoncé comme le successeur de Didier Deschamps en 2026, l’ancien entraîneur du Real Madrid a alors fait savoir : « L’équipe de France, j’y ai joué, j’ai fait pratiquement 12, 13 ou 14 ans de joueur. Bien sûr que c’est une envie. Mais là, il y a un sélectionneur en place, il y a une équipe, il faut respecter tout ça, et c’est ce qu’on fait. Moi, j’ai toujours respecté le football et les gens. Donc voilà, ce n’est pas tout à fait le moment. Mais quand viendra le moment, ce sera avec grand plaisir si la possibilité se présente ».

« Zizou, ce n’est pas le prophète non plus »

Zinedine Zidane pourrait donc passer après Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. Une mission loin d’être simple et voilà que Vincent Moscato a souhaité lancer un avertissement à ce sujet. Concernant Zizou, il a ainsi balancé au micro de RMC : « Ce qu’a fait Deschamps, c’est extraordinaire. Zizou, ce n’est pas le prophète non plus, il ne marche pas sur l’eau. (…) Je n’ai pas l’impression que la génération qu’il va prendre en main est aussi loin que celle qu’a eu Deschamps ».