«Zidane l’Arabe» , l'anecdote de France 98 sur le racisme !

Membre de la fameuse génération Black-Blanc-Beur, championne du monde en 1998, Robert Pirès est revenu sur l'ambiance au sein du groupe d'Aimé Jacquet. L'ancien joueur du FC Metz et d'Arsenal assure que les joueurs rigolaient de leurs différences, sans aucune animosité. Face à Mouloud Achour, il a révélé le surnom donné à Zinédine Zidane.

Invité de Mouloud Achour sur Canal +, Robert Pirès est revenu sur le fameux groupe d’Aimé Jacquet, vainqueur de la Coupe du monde 1998. Une équipe de France multicolore, symbole d’une diversité, qui n’a jamais posé le moindre problème selon l'ancien joueur de l'OM.

Le surnom de Zidane annoncé

« Moi, on m'appelle 'le Portugais', Zizou, je l'appelle 'l'Arabe', Patrick Vieira, 'le Sénégalais'. Il n'y a aucun moment de racisme, il n'y a aucun problème, c'est entre nous. Ça fait partie de nos racines et puis on l'accepte » a confié Pirès durant l’émission Clique.

« Il est où le problème ? »

D’origine portugaise, l’ancien Gunner s’est arrêté sur sa relation avec Zinédine Zidane. « Moi, je n'ai aucun problème quand Zizou, justement, m'appelle 'le Portugais'. Il est où le problème ? Il n'y a aucun souci entre nous vis-à-vis de ça. Le racisme, il est loin, très loin » a confié Robert Pirès.