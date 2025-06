Zidane lâche une bombe, Deschamps lui répond !

Dernièrement, Zinedine Zidane a fait une annonce qui n'est clairement pas passée inaperçue concernant son avenir. En effet, perçu comme le successeur naturel de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France, Zizou a fait publiquement part de son envie de diriger les Bleus. De quoi faire réagir le sélectionneur actuel.

Rien n'est encore officiel pour le successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Néanmoins, pour l'après Coupe du monde 2026, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane afin de reprendre le flambeau chez les Bleus. D'ailleurs, à ce propos, Zizou avait récemment pris la parole, balançant : « J’ai mis ma carrière un peu en standby, mais je me sens entièrement à 100 % entraîneur. Comme je me sens légitime… l’équipe de France, j’y ai joué, j’ai fait pratiquement 12, 13 ou 14 ans de joueur. Bien sûr que c’est une envie. Mais là, il y a un sélectionneur en place, il y a une équipe, il faut respecter tout ça, et c’est ce qu’on fait. Moi, j’ai toujours respecté le football et les gens. Donc voilà, ce n’est pas tout à fait le moment. Mais quand viendra le moment, ce sera avec grand plaisir si la possibilité se présente ».