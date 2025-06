Zidane, la signature réclamée en urgence !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

D’ores et déjà pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France en 2026, Zinedine Zidane semble déjà très attendu chez les observateurs. Jeudi soir, après le revers des Bleus contre l’Espagne en Ligue des Nations, Daniel Riolo a d’ailleurs interpellé Zidane via ses réseaux sociaux.

C’est officiel depuis le mois de janvier dernier : Didier Deschamps quittera sa fonction de sélectionneur de l’équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026 après quatorze ans de règne, et Zinedine Zidane fait figure de grand favori pour venir lui succéder. Jeudi soir, au terme d’un scénario complètement fou, les Bleus ont chuté contre l’Espagne en Ligue des Nations (5-4), et Daniel Riolo en a profité pour demander l’arrivée de Zidane en urgence via un post sur son compte X.

« Zidane n’est pas dispo dès maintenant ? » « Zidane n’est pas dispo dès maintenant par hasard ? C’est une très lourde défaite … anormale et aussi insupportable. Le souci des Bleus c’est toujours le milieu. Le cœur du jeu, c’est là qu’on doit trouver des joueurs et un jeu ! Des bons attaquants sans milieu fort ça sert à rien… », a lâché Riolo, qui semble donc lassé par les choix tactiques de Didier Deschamps et souhaiterait voir Zinedine Zidane débarquer plus tôt que prévu en équipe de France.