Zidane - Deschamps : «Un accident» qui va choquer tout le monde ?

Axel Cornic

La fin de l’aventure approche pour Didier Deschamps, qui quittera l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Et son successeur attend déjà, puisque Zinedine Zidane s’est récemment déclaré plus qu’enthousiaste à l’idée de reprendre les rênes des Bleus dans un peu plus d’un an.

Discret comme à son habitude, Zinedine Zidane n’a que très peu commenté es spéculations autour de son retour aux affaires. Mais l’ancien du Real Madrid et de la Juventus a surpris tout le monde récemment, avec une déclaration qui a fait beaucoup de bruit.

La bombe de Zidane Lors d’un évènement organisé par son sponsor Adidas, Zinedine Zidane a en effet ouvertement évoqué la possibilité de succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. « Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte » a déclaré celui qui n’a plus dirigé d’équipe depuis son départ de Madrid en 2021.