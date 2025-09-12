Zidane - Deschamps : Le changement est confirmé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Face à l’Islande et à l’Ukraine, Didier Deschamps a aligné son équipe de France avec quatre offensifs. Ce choix, inhabituel pour le sélectionneur, s’inscrit dans un contexte particulier : son départ programmé après la Coupe du monde 2026 et la montée en puissance de Zinédine Zidane comme favori pour lui succéder.

Didier Deschamps a surpris en choisissant une configuration très offensive lors des dernières rencontres des Bleus. Traditionnellement pragmatique, le sélectionneur a opté pour quatre attaquants afin de dynamiser son équipe et proposer un football plus spectaculaire. Face à l’Islande et l’Ukraine, ce schéma a permis d’intensifier la pression sur les défenses adverses et de multiplier les occasions.

Zidane a déjà un impact Pour Jérôme Rothen, cette décision n'est pas due au hasard. Selon lui, cela est lié à l'arrivée prochaine de Zinédine Zidane. « Didier, il se dit : 'attends, j'en prends plein la gueule, tout le monde voulait Zidane et je suis resté, vous savez quoi ? Je vais essayer de joindre l'utile à l'agréable.' L'utile ? Les résultats. Mais avec une équipe tournée vers l'offensive et plus spectaculaire » a confié l'ancien joueur du PSG sur RMC.