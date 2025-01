Zidane : Déjà un problème avec l’équipe de France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps a officialisé son départ de l’équipe de France pour 2026, et Zinedine Zidane apparaît donc logiquement comme étant le grand favori pour venir lui succéder au poste de sélectionneur national. Mais pour Rolland Courbis, le timing de cette annonce s’avère assez troublante, et les comparaisons avec Zidane pourraient être un problème pour Deschamps.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe mardi soir : Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026. La fin d’un règne de 14 ans pour Deschamps, qui devrait être remplacé par Zinedine Zidane. Ce dernier attend que la place se libère depuis maintenant plusieurs années, mais les attentes XXL autour de l’arrivée de Zidane pendant risquent de plomber Deschamps pendant un an et demi…

Courbis très surpris pour Deschamps

C’est en tout cas l’avis de Rolland Courbis, qui a évoqué ce départ de Didier Deschamps dans l’After Foot sur RMC Sport : « Je suis surpris que l’on puisse en tant que sélectionneur annoncer que dans un an et demi il démissionne. On va me dire que non il ne démissionne pas, il est en fin de contrat. Mais il annonce dans un an et demi qu’il va arrêter. Ça, ça ne doit pas se décider avec un président, avec une personne au-dessus de lui ? Je suis quand même surpris. Cette décision pour moi est trop importante », indique l’ancien coach de l’OM.

Souci en vue avec Zidane

Et Courbis estime que Deschamps risque de souffrir des comparaisons avec Zidane dans les prochains mois : « Quand il va préparer ses matchs, dans certaines compositions, la comparaison avec Zizou elle va se faire 24h/24, Zizou aurait pas fait ça, Zizou aurait si… Qu’un président ne décide pas après avoir discuté avec son sélectionneur de ce qui doit se passer dans un an et demi, moi ça me dépasse ». Affaire à suivre…