Zidane attaqué par Le Graët, Deschamps recadré... France 98 sort du silence

Thibault Morlain

Voilà quelques semaines maintenant que le football français a été secoué par les propos déplacés de Noël Le Graët. Le président de la FFF a dérapé sur Zinedine Zidane et cela a provoqué une énorme polémique. De quoi faire bondir le clan France 98 qui a souhaité régler ses comptes avec Le Graët, tout en interpellant également Didier Deschamps.

« Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ». En tenant de tels propos, Noël Le Graët ne s'imaginait certainement pas la polémique dans laquelle il allait se retrouver. La sortie du président de la FFF a indigné tout le monde, à commencer par Kylian Mbappé. En France, on ne touche donc pas à Zinedine Zidane, encore moins pour France 98. Au sein du collectif regroupant les champions du monde 98, mais aussi les champions d'Europe 2000 ainsi que les joueurs ayant joué la Coupe du monde 2002, on est monté au créneau pour Zizou.

Zidane, Deschamps… Les clashs s’enchainent, France 98 se déchire https://t.co/x7fXHfVZxE pic.twitter.com/iBoFc0hEHW — le10sport (@le10sport) January 23, 2023

« Le Graët nous déteste »

Ce lundi, une couche a d'ailleurs été rajoutée. Pour Le Parisien , un membre de France 98 a ainsi taclé Noël Le Graët, lâchant : « Cette histoire a été très mal vécue par France 98 pour deux raisons. Et on en a parlé sur notre groupe WhatsApp. D’abord, cela a réveillé notre sentiment que notre génération est méprisée par Le Graët depuis longtemps. Il nous déteste. Mais c’est surtout le traitement réservé à Zizou ».

« Deschamps a un peu tardé avant de s'exprimer »