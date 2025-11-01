Zidane arrive en équipe de France, l'annonce cash de Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'équipe de France et Zinedine Zidane, l'histoire s'est tristement arrêtée le 9 juillet 2006 sur un coup de tête asséné à Marco Materazzi en finale de Coupe du monde. 20 ans plus tard, celui qui est surnommé Zizou est pressenti pour remplacer Didier Deschamps sur le banc de touche des Bleus. Une venue qui devrait, idéalement parlant, arriver après la troisième étoile de la sélection d'après Kylian Mbappé.

« Personne ne va dire non. Il n'y a que lui qui peut dire non. Si c'est lui, ok ! Mais si c'est un autre, ok aussi. Mais lui, c'est le seul dans l'histoire du football français qui a quasiment tous les droits ». A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe Magazine et publié lors de la première quinzaine de septembre, Kylian Mbappé ouvrait grand la porte de l'équipe de France à Zinedine Zidane.

Zidane pour l'après-Deschamps en équipe de France Pour rappel, Didier Deschamps a déjà acté son départ de l'équipe de France avec 14 années de bons et loyaux services. Un retrait de la légende des Bleus qui s'effectuera après la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord. De son côté, Zinedine Zidane s'est dit « légitime » de par son histoire en sélection d'hériter du groupe dont Kylian Mbappé est le capitaine.