Zaïre-Emery va battre son record, il lâche une réponse étonnante

Jean de Teyssière

Samedi prochain, Warren Zaïre-Emery sera peut-être sur le terrain lors de France-Gibraltar. S'il est titulaire ou s'il rentre sur le terrain en cours de match, il battra le record de précocité d'Eduardo Camavinga, qui date d'à peine trois ans. Une éventualité à laquelle le milieu de terrain du Real Madrid ne prête pas attention.

L'histoire pourrait continuer de s'écrire en majuscule pour Warren Zaïre-Emery. S'il joue ce samedi, il deviendra, à l'âge de 17 ans, 8 mois et 10 jours, le plus jeune joueur de l'équipe de France depuis 1945 à porter le maillot tricolore. Eduardo Camavinga est actuellement toujours le détenteur de ce record, lui qui avait connu sa première cape face à la Croatie en septembre 2020, il était alors âgé de 17 ans, 9 mois et 29 jours.

«Zaïre-Emery ? Je l'aime déjà»

Le milieu de terrain du Real Madrid, qui a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2029 la semaine dernière, a été interrogé par l'émission de France 3, Tout le Sport , sur le petit nouveau à Clairefontaine : le milieu de terrain du PSG Warren Zaïre-Emery : « Comment j’ai accueilli Zaïre-Emery ? Je l’ai très bien accueilli. Je suis très content qu’il soit avec nous aujourd’hui. Il est très jeune. Je n’ai pas beaucoup parlé avec lui, mais ça se voit que c’est quelqu’un de humble, discret aussi. Je l’aime déjà. »

Un champion du monde choqué par Deschamps https://t.co/Tn8JY4WL4K pic.twitter.com/Xen39u4tvO — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

«S’il est amené à battre mon record, félicitations»