Une star de Deschamps disjoncte en plein match, la sanction tombe

Jean de Teyssière

Lors du match nul fou entre Lecce et l'AC Milan le week-end dernier (2-2), Olivier Giroud a été expulsé par l'arbitre de la rencontre, Rosario Abisso. La cause de l'expulsion serait une insulte de l'international français envers l'arbitre du match et la sanction est tombée pour le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Olivier Giroud a disjoncté lors du match entre Lecce et l'AC Milan le week-end dernier (2-2). Alors qu'il s'attendait à voir un coup franc sifflé en sa faveur dans les dernières secondes du match, il s'est rué vers l'arbitre, qui l'a finalement exclu de la rencontre. C'est le sixième carton rouge de sa carrière.

Giroud exclu après avoir insulté l'arbitre

Samedi 11 novembre dernier, l'AC Milan est accrochée par Lecce, après avoir mené 2-0 à la mi-temps. Olivier Giroud avait inscrit le premier but de la rencontre et le club milanais semblait partir sur les mêmes bases que son match fantastique face au PSG trois jours auparavant (2-1). Mais la blessure de Rafael Leao et le retour à 2-2 des joueurs de Lecce n'ont pas permis aux Milanais de se rapprocher du duo de tête du championnat. Lors d'une fin de match folle, Olivier Giroud a été exclu par l'arbitre de la rencontre après lui avoir dit « fuck ».

Giroud suspendu deux matchs